Российская телеведущая и киноактриса Анфиса Чехова решила рассказать о себе десять новых фактов, о которых, по ее мнению, никто не догадывается.

Выяснилось, что знаменитость не любит кошек. Ни характер, ни запах этих животных телеведущей не нравятся. Также Анфиса Чехова не переносит скуку, не терпит разговоров о погоде, природе и других не особо глубоких вещах.

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Телеведущая признается, что бывает циничной и даже может по человеку определить его характер. По словам женщины, фрукт, который она может есть ведрами, это зелено-красный манго. Также Анфисе Чеховой с годами стало намного труднее даваться принятие решений. У телеведущей непереносимость адреналина, и она относится к тому редкому типу женщин, которые не любят спа-процедуры.

Еще один факт об Анфисе Чеховой привел в недоумение ее поклонников. Женщина до сих пор позволяет своему шестилетнему сыну спать с ней в одной постели.

— Сейчас меня распнут «идеальные матери», но мне так спокойнее, уютней и удобней! Пока так. Как появится у нас обоюдное желание, будем разъезжаться по разным кроватям, — пояснила телеведущая.

Анфиса Чехова не дает советов по воспитанию, так как считает, что каждая мать должна чувствовать своего ребенка и исходить из этого, а не отталкиваться от чужих советов, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщил, что Анфиса Чехова потрясла соцсети стихами в свой день рожденья.