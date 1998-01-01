Президент подписал законы, смягчающие ответственность за лайки и репосты

Владимир Путин подписал пакет законов, частично декриминализирующих статью 282 Уголовного кодекса РФ. В ней говорится об ответственности за возбуждение ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства, сообщает ТАСС. Под эту статью попадали так называемые лайки и репосты в интернете.

Законопроект внес в Госдуму сам президент России в октябре 2018 года и депутаты приняли его. Теперь нарушивших закон впервые сажать в тюрьму не будут, им грозит только административный штраф. Уголовная ответственность наступит после повторного нарушения.

Ранее Пятый канал публиковал мнение Верховного суда РФ по этому вопросу.