Взрывы петард превратили в ад детский новогодний утренник

Видео взрывов петард на детском новогоднем утреннике появилось в интернете вечером в четверг, 27 декабря. На записи дети и Дед Мороз выступают у елки перед сидящими в зале взрослыми, и вдруг прямо у них под ногами начинают взрываться петарды, помещение заволокло густым дымом, дети с визгом разбегаются, родители лезут под стулья.

Сообщается, что это случилось в одном из детских садов Казахстана, ни дата происшествия, ни конкретное место не указано. Как пишет интернет-портал Tengrinews.kz, в МВД Казахстана заявили, что инцидент не был зарегистрирован в республике, однако правоохранители изучают опубликованный в интернете ролик.

Ранее Пятый канал рассказывал, что получилось, когда петарда угодила в автомобиль с 600 зарядами салюта в американском Хьюстоне.