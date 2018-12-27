Очевидец столкновения маршрутки с поездом в Ленобласти рассказал свою версию произошедшего. С мужчиной по имени Эдуард общался 78 канал.

— Я ехал в сторону города, перешел через переезд, он (светофор на переезде — прим. ред.) загорелся красным. Вообще, машины должны были остановиться, а маршрутка ехала дальше и произошло столкновение прямо на моих глазах. Поезд раз пять гудел, все слышали, — рассказывает мужчина.

Эдуард вызвал скорую помощь для пострадавших. Мужчина не берется судить о виновнике аварии. Но то, что маршрутка пыталась проскочить на красный, по его словам, видели все.

— Виноват или не виноват будет выяснять ДПС, но то что (водитель маршрутки — прим. ред.) проехал на красный — каждый может подтвердить, — сообщил очевидец.

Также Эдуард сказал, что среди пострадавших есть ребенок.

27 декабря, около 14:30 на границе Петербурга и Ленобласти электричка протаранила маршрутное такси. В ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места аварии.