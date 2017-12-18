Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, 28 декабря. Бизнесмена признали виновным по статье «Контрабанда алкоголя, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Заместитель Михальченко Борис Коревский получил пять лет колонии, а сомелье Алексей Мищенко — три года условно с рядом ограничений. В частности, ему запрещено менять место жительства.

Следствие установило, что Михальченко организовал контрабанду элитного алкоголя в 2015 году. Спиртное закупалось в магазинах Евросоюза и переправлялась в Россию в контейнерах под видом дешевых стройматериалов.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности убийства одного из фигурантов «алкогольного дела».