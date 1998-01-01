Скорая беспомощность: в Москве и Петербурге напали на сотрудников неотложки

, 16:08 Репортаж 26

В столице потасовку устроил агрессивный водитель, а в Северной столице — нетрезвый пациент.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Москве водитель не пропустил машину реанимации, которая спешила на вызов к ребенку. Мужчина на иномарке остановился у ворот больницы святого Владимира, когда оттуда выезжала скорая. Освободить путь он отказался. А когда на помощь медицинской бригаде поспешили охранники, водитель пошел на них с кулаками.

Сейчас проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В медицинских кругах уже давно ждут введения уголовной ответственности за подобные действия, ведь под угрозу ставятся человеческие жизни. И такой законопроект существует, однако пока не принят.

— Каждые полгода, когда получается обратиться по телевидению к водителям, вроде народ начинает немножко соображать, водители начинают чаще уступать дорогу. Нужен отдельный закон о скорой помощи, чтобы скорая помощь была не местной службой, а именно федеральной, чтобы она не зависела от страховых компаний, которым кроме денег ничего не нужно. Вот когда это произойдет, тогда и отношение будет к скорой помощи совершенно иное, — поделился мнением сотрудник скорой помощи.

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Еще один инцидент произошел 28 декабря в Северной Столице. В Петербурге напали на бригаду скорой помощи. Медики приехали по вызову на набережную реки Мойки. Пациент, по-видимому, был нетрезв. Возможно, возвращался после корпоратива. Так предполагает девушка, которая сняла инцидент на смартфон.

— Мужчина лежал без сознания в снегу. Они привели его в чувства. Он встал. Он почему-то не пошел в машину к ним, я не знаю почему. Фельдшер опять пошел в машину, тот мужчина начал ему кричать матом что-то вслед, потом внезапно побежал за машиной. Как видно на видео, открыл машину, вытащил фельдшера, и началась драка, — рассказала очевидец Полина Берзина.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области, врачи скорой звонили в полицию. Просили помочь доставить нетрезвого пациента в больницу. Кто он такой, почему оказался на набережной в нетрезвом виде и сам ли вызвал скорую — пока не сообщается. Идет разбирательство.

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