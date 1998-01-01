Водитель «Жигулей» в украинском городе Каменское избил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

На записи с места происшествия видно, как женщина с собакой неспешно переходит проезжую часть посреди потока машин. Животное пробежало прямо перед носом белых «Жигулей», после чего машина резко остановилась, и из нее выбежал разъяренный водитель. Мужчина ударил женщину в лицо. Также досталось второму пешеходу, который от удара упал на дорогу, и только по счастливой случайности не попал под колеса проезжавшей мимом машины.

В настоящее время неизвестно, понес ли агрессивный водитель наказание за свое поведение. Также не сообщается, в каком состоянии находятся пешеходы, которым таким нетрадиционным методом пояснили правила дорожного движения.

styler.rbc.ua

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