Увеличилось число погибших в результате схода лавины в Хабаровском крае

Количество погибших в результате схода лавины в Хабаровском крае увеличилось до двух человек. Один из пострадавших мужчин скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

За жизнь еще шестерых спасенных сейчас борются медики. Судьба двоих человек до сих пор остается неизвестной — их поиски продолжаются.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники предприятия «Многовершинное» и пожарной части. Им также помогают жители поселка. Спасатели, выехавшие из Николаевска-на-Амуре на автомобилях «Урал», не смогли добраться до места схода лавины из-за заносов на дорогах.

Как ранее рассказывал Пятый канал, десять человек оказались под снежными завалами из-за схода лавины в поселке Многовершинный в Хабаровском крае. Двое погибли, шестеро находятся в больнице, судьба еще двоих неизвестна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.