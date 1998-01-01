После схода лавин в поселке Многовершинный Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». В результате инцидента в снежной ловушке оказались 11 человек.

— С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ , — говорится в релизе регионального Следственного комитета.

Во время схода первой лавины в Многовершинном пострадал рабочий золотодобывающего предприятия, который в этот момент находился в штольне. Ему на помощь вышли десять человек, их накрыло второй лавиной. По последней информации, найдено четверо пострадавших, они живы.

Старший помощник руководителя СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков, также пояснил, что в рамках расследования дела будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Ранее пятый канал публиковал сообщение представителя МЧС по Хабаровскому краю.