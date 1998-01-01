Российский «Авангард» вызвал «панику» в США — Die Welt

, 10:17 247

Журналист немецкой Die Welt оценил реакцию США на успешный запуск российской гиперзвуковой ракеты.

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард» заставили нервничать американских военных, у которых нет «никакой защиты против нового оружия». Об этом говорится в статье немецкой газеты Die Welt.

Автор материала Герхард Хегманн назвал российское оружие «быстрым, как молния, и способным достигать места назначения в верхних слоях атмосферы». По мнению журналиста, американская программа создания систем перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm была создана именно под нажимом России. Однако существующие разработки не дают шанса США противостоять российской ракете, передает телеканал «360».

Хегманн напомнил, что «Авангард» неуловим для радаров, что сильно усложняет оборону Тихоокеанского побережья.

— Нынешние американские радары пока не могут действовать на достаточно больших расстояниях, — отмечает журналист.

Как ранее рассказывал Пятый канал, зачетные испытания ракетной системы «Авангард» прошли 26 декабря в присутствии Владимира Путина. Президент России назвал оружие «отличным подарком стране» на Новый год и сообщил, что система начнет поступать на вооружение уже в 2019 году.

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