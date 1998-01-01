Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Ситуацию в Сирии по телефону обсудили президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

В частности речь шла о планах США по выводу американских войск из арабской республики. Российский лидер дал высокую оценку реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Астане между Россией и Германией, Турцией и Францией.

Кроме этого стороны обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после украинской провокации в Керченском проливе.

Ранее Пятый канал рассказывал, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России отпустить всех якобы «незаконно» задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».