Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома

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Европейские лидеры также требуют обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 183

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России отпустить всех якобы «незаконно» задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. При этом европейские лидеры продолжают закрывать глаза на вызывающие действия Киева, а также его заявления о дальнейших провокациях.

— Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков, — цитирует RT совместное заявление Меркель и Макрона.

Европейские лидеры вдруг обеспокоились, что арестованные украинские граждане встретят предстоящие праздники в заключении. Моряки «тоже должны быть в состоянии провести праздники со своими семьями», отмечается в заявлении немецкого канцлера и французского президента.

Они в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с «применением военной силы» в проливе.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент РФ Владимир Путин «на пальцах» объяснил Меркель и Макрону инцидент в Керченском проливе, 25 ноября.Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 183
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