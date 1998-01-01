Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России отпустить всех якобы «незаконно» задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. При этом европейские лидеры продолжают закрывать глаза на вызывающие действия Киева, а также его заявления о дальнейших провокациях.

— Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков, — цитирует RT совместное заявление Меркель и Макрона.

Европейские лидеры вдруг обеспокоились, что арестованные украинские граждане встретят предстоящие праздники в заключении. Моряки «тоже должны быть в состоянии провести праздники со своими семьями», отмечается в заявлении немецкого канцлера и французского президента.

Они в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с «применением военной силы» в проливе.