Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину картошку по его просьбе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. По словам личного представителя президента Белоруссии, это был не один сорт картофеля, а целых четыре.

—Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания. Там все было подписано, — сообщила Наталья Эйсмонт.

Кроме того, пресс-секретарь президента Белоруссии рассказала, что в один из предыдущих визитов Александр Лукашенко привез президенту России Владимиру Путину сало.

— Причем такое, не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто — самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало, — цитирует Эйсмонт Interfax.by.

Ранее Пятый канал сообщил, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Новым годом и предложил сверить часы.