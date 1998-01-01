При посольстве России в Турции появится храм в память об Андрее Карлове

На территории посольства России в Анкаре будет построена православный храм в память о Герое России Андрее Карлове. Об этом Интерфаксу сообщил исполняющий обязанности настоятеля русского храма Константина и Елены в Стамбуле Георгий Сергеев.

Читайте также Киев передаст Константинополю более 10 древнейших храмов за томос об автокефалии

По его словам, сейчас создание церкви находится на этапе согласования и утверждения проекта. Храм будет рассчитан на 150 человек. Сергеев отметил, что инициатива строительства русского храма в Анкаре принадлежала самому послу Карлову, а в свете разрыва отношений между Русской православной церковью (РПЦ) и Константинополем такой храм стал тем более необходим в качестве пастырской заботы о православных верующих.

— Реализация данного проекта имеет огромное значение, так как это будет первый храм Московского патриархата, построенный в азиатской части Турции, и наши соотечественники, во множестве проживающие в Анкаре, получат возможность духовного и пастырского окормления , — пояснил владыка.

Отец Георгий Сергеев добавил, что 23 декабря после службы в российском посольстве Патриарх Кирилл выразил заинтересованность в скорейшем начале строительства русского храма в Анкаре.

Построенная в 1832 году церковь Константина и Елены на территории летней резиденции генконсульства России в Стамбуле является единственным русским храмом в Турции.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, где могут причащаться прихожане РПЦ на Афоне.