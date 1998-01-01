Губернатор ХМАО поручила оказать всю необходимую помощь родным погибших в аварии с автобусом

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В смертельном ДТП в Нефтеюганском районе погибли шесть человек, еще 18 пострадали.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила в максимально короткие сроки оказать всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших в массовой аварии под Нефтеюганском, передает ТАСС.

В результате ДТП с вахтовым автобусом, двух грузовиков, «Газели» и легковушки погибли шесть человек, еще 18 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который перевозил вахтовиков.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места смертельной аварии.

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