Губернатор ХМАО поручила оказать всю необходимую помощь родным погибших в аварии с автобусом

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила в максимально короткие сроки оказать всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших в массовой аварии под Нефтеюганском, передает ТАСС.

В результате ДТП с вахтовым автобусом, двух грузовиков, «Газели» и легковушки погибли шесть человек, еще 18 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который перевозил вахтовиков.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места смертельной аварии.