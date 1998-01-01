Российский боец смешанного стиля Петр Ян техническим нокаутом победил бразильского соперника Дугласа Силву ди Андради на турнире UFC 232 в Калифорнии.

Поединок в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) завершился после второго раунда, когда тренеры бразильца приняли решение не продолжать бой. Видимо, в углу Силвы посчитали, что выходить на третий раунд против Петра по прозвищу «беспощадный» (Petr «No Mercy» Yan — под таким ником российский боец ведет свою страницу в Twitter — Прим.ред.), будет себе дороже.

Таким образом, 25-летний Ян одержал третью победу в трех поединках в UFC. Всего на счету россиянина 11 побед в ММА при одном поражении.

Ранее Пятый канал рассказывал о предстоящем главном поединке турнира UFC 232 между шведом Александром Густафссоном и американцем Джоном Джонсом.