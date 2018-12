Главный поединок турнира UFC 232 за вакантный чемпионский пояс в полутяжелом весе Лос-Анджелесе завершился победой самого молодого чемпиона в истории UFC Джона Джонса.

Вторая очная встреча полутяжей была перенесена из Лас-Вегаса в Калифорнию из-за очередного допингового скандала, связанного с Джонсом.

Их прошлый поединок очень порадовал фанатов, поскольку оба спортсмена были в меру рискованны и действовали динамично до последних секунд пятираундного боя. Тогда Александр Густафссон проиграл. Не удалось изменить ситуацию шведскому бойцу и в этот раз.

На пресс-конференции 27 декабря, посвященной предстоящему турниру, Джонс заявил, что ему необходимо закончить этот бой, и он это сделает. Американскому спортсмену удалось сдержать свое слово.

"The goal is to finish this fight, and that's what I'll do. I'll finish this fight."@JonnyBones at the press conference on Thursday 😳 #UFC232 pic.twitter.com/oADLr4HxOq