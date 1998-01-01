«Калифорния доказала»: в поединке Густафссон — Джонс американец оказался сильнее

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Главный титульный бой турнира UFC 232 завершился победой американского бойца.

Фото: Twitter @UFC ‏

Главный поединок турнира UFC 232 за вакантный чемпионский пояс в полутяжелом весе Лос-Анджелесе завершился победой самого молодого чемпиона в истории UFC Джона Джонса.

Вторая очная встреча полутяжей была перенесена из Лас-Вегаса в Калифорнию из-за очередного допингового скандала, связанного с Джонсом.

Их прошлый поединок очень порадовал фанатов, поскольку оба спортсмена были в меру рискованны и действовали динамично до последних секунд пятираундного боя. Тогда Александр Густафссон проиграл. Не удалось изменить ситуацию шведскому бойцу и в этот раз.

На пресс-конференции 27 декабря, посвященной предстоящему турниру, Джонс заявил, что ему необходимо закончить этот бой, и он это сделает. Американскому спортсмену удалось сдержать свое слово.

Ранее Пятый канал рассказывал о церемонии взвешивания и дуэли взглядов Джонса и Густафссона. Последний вышел на публику в футболке с надписью «Нет допингу», пытаясь задеть американца. Шведскому бойцу придется заплатить штраф за нарушение спонсорского контракта: бойцы UFC должны были выйти в футболках компании Reebok.

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