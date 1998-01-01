В разбившемся в Бурятии вертолете мог находиться известный бизнесмен

Частный вертолет, потерпевший крушение в Бурятии днем в воскресенье, 30 декабря, по предварительной информации мог принадлежать местному бизнесмену, владельцу сети магазинов и торгово-развлекательного центра.

Очевидцы сообщают, что винтокрылая машина упала сразу после взлета. На место происшествия прибыл глава республики Бурятия Алексей Цыденов.

В настоящее время уточняется информация о том, кто именно находился на борту вертолета.

Ранее Пятый канал публиковал видео крушения вертолета в Улан-Уде, в районе Верхняя Березовка. На борту находились пилот и три пассажира, все они погибли.

Подробности ЧП уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о крушении спасательного вертолета в ОАЭ.