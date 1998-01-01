Видео: Подъезд дома обрушился в Магнитогорске из-за взрыва газа

Подъезд дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился рано утром в понедельник, 31 декабря. По предварительной версии, причиной произошедшего стал взрыв газа. На месте работают спасатели и медики. О количестве пострадавших и погибших пока ничего неизвестно.

— Проснулись от грохота, стекла вылетели со всего подъезда, везде запах газа, страшно, люди спали так же как и мы, всех эвакуировали с соседних подъездов, — рассказали очевидцы в соцсетях.

Сейчас обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрыве газа в жилом доме в Вологде, после которого был введен режим ЧС. Авария произошла в пятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса.