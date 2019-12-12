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Глава МЧС рассказал о реакции Путина на чудесное спасение малыша в Магнитогорске

, 6:21 | Игорь Рязов Видео 160

Маленького Ваню Фокина нашли под завалами после частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа в ночь на 31 декабря.

Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, /Дружинин Алексей, ВКонтакте @magnitkacity, 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 92

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал о реакции президента РФ Владимира Путина на спасение десятимесячного Вани Фокина после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Министр рассказал, что перед спасением мальчика доложил главе государства о низких шансах на обнаружение живых людей под завалами. Путин надеялся на лучшее.

«Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: „А живые все-таки есть“. Я ему ответил: „Чудо!“», — цитирует главу МЧС сайт KP.RU.

Министр уточнил, что у спасателей было мало надежды найти живых людей при разборе завалов в Магнитогорске из-за тяжелых условий. На улице стоял почти 30-градусный мороз, а операция перед обнаружением мальчика длилась больше 30 часов.

«Все ведомство следит (за судьбой спасенного Вани Фокина — Прим. ред). Его навещают наши коллеги, те, кто непосредственно участвовал, кто услышал плач ребенка, кто достал и взял его на руки», — добавил Зиничев.

Как сообщал 5-tv.ru, магнитогорский малыш Ваня Фокин перед обрушением лежал в кроватке и был тепло одет. Это и помогло ему выжить под завалами. Однако десятимесячный мальчик получил травму ноги, стоял вопрос об ампутации. К счастью, врачам удалось спасти ногу ребенку.

В результате взрыва газа в Магнитогорске накануне Нового года обрушился подъезд жилого дома. Погибли 39 человек, 24 удалось спасти. Поисково-спасательная операция была завершена 3 января.

Тема:
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