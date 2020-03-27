Режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, данная мера необходима для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

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Взрыв в Магнитогорске

Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске после хлопка бытового газа и пожара в пятиэтажке. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, мера введена в целях ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.

«В Магнитогорске введен режим ЧС для ликвидации последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», — цитирует Алексея Текслера Интерфакс.

Помимо прочего, глава региона отметил, что взрывчатые вещества на месте происшествия обнаружены не были.

Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошел вечером 26 марта в квартире одного из домов на улице Доменщиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина и подросток погибли в результате хлопка газа в Магнитогорске.

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