Режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке
По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, данная мера необходима для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © vk.com/vkmgn
Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске после хлопка бытового газа и пожара в пятиэтажке. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, мера введена в целях ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.
«В Магнитогорске введен режим ЧС для ликвидации последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», — цитирует Алексея Текслера Интерфакс.
Помимо прочего, глава региона отметил, что взрывчатые вещества на месте происшествия обнаружены не были.
Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошел вечером 26 марта в квартире одного из домов на улице Доменщиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина и подросток погибли в результате хлопка газа в Магнитогорске.
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