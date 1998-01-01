Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске снова эвакуировали из-за пожара

В Магнитогорске в ночь на 24 февраля эвакуировали жильцов из дома, пострадавшего от взрыва 31 декабря, сообщает ТАСС. Рядом со зданием, расположенным на улице Карла Маркса, загорелся торговый центр. Из-за образовавшегося задымления сотрудникам МЧС пришлось вывести из дома 61 жильца, в том числе — 11 детей. Пострадавших и погибших нет, пожар своевременно ликвидирован.

Температура воздуха в ночь на 24-е февраля в Магнитогорске опустилась до -14, поэтому городская администрация выделила для обогрева эвакуированных граждан два автобуса. После проветривания все жильцы вернулись в свои квартиры.

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