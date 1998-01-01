Видео: Выживший под руинами Ваня Фокин отправился домой в Магнитогорск

, 21:03 Эфирная новость 106

В субботу, 16 февраля, мальчик отметит свой первый день рождения — уже в новой квартире.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 90

Кадры дня из Москвы. На них маленький Ваня Фокин — мальчик, спасенный из-под завалов в Магнитогорске. Сегодня он был выписан из больницы и уехал на родину. Свой первый день рождения — а он уже послезавтра — мальчик отметил в новом доме. Там его ждут папа и старший брат.

В НИИ неотложной хирургии, где Ваня провел полтора месяца, говорят — это ребенок, которого лечила вся страна. И ребенок-символ того, что жизнь продолжается. О маленьком мальчике с железным характером — репортаж Виталия Ханина.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры сноса остатков разрушенного подъезда дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошла трагедия, унесшая 39 жизней.

Тема:
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