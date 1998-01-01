Видео: Спасенного в Магнитогорске малыша Ваню Фокина выписали из больницы

14 февраля Ваню Фокина, который больше суток провел под завалами разрушенного дома в Магнитогорске, выписали из больницы. В Москве малыш проходил лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За его судьбой следила вся страна. И вот счастливый финал: первый день рождения Ваня отметит дома. О том, как чувствует себя малыш, в материале Виталия Ханина.

Количество журналистов, которые приехали, чтобы осветить выписку Вани Фокина из больницы, уже говорит о многом. За мальчика действительно болела вся страна. И сейчас он в микроавтобусе вместе со своей мамой готовится поехать в аэропорт, чтобы попасть домой спустя два месяца лечения. Это очень важно для этой семьи, как отметила накануне Ольга Фокина.

— Большая благодарность всем, кто принимал участие в спасении и в выздоровлении Вани, — сказала она.

Ваню Фокина нашли 1 января под завалами дома в Магнитогорске. Чудесное спасение, которое дало надежду всем жителям города и всей стране. После такого количества погибших хотя бы один живой ребенок. Это уже было чудо.

А дальше был перелет в Москву отдельным самолетом и долгие недели лечения. На момент трагедии Ване было всего десять месяцев, но он уже испытал очень многое. Перелом ноги, обмороженные конечности, травма головного мозга. Но сейчас уже все в порядке.

— Вы знаете, настолько резонансный случай, что где-то в другом городе гардеробщица спрашивает, как Ваня. Ваня стал просто национальным героем. Ему все можно по возрасту. Хулиганить нельзя, — поделился с журналистами директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Поздравить Ваню приехали и спасатели, которые работали на месте трагедии. Они подарили ему свою куртку. Вполне возможно, что позднее мальчик станет и сам спасать другие жизни. А врачи за его здоровье уже не беспокоятся.

— В настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное. Он активен, играет, всех нас радует. Поэтому мы со спокойной совестью отпускаем его домой, — заявил один из медиков.

К сожалению, с врачами Ваня пока еще не прощается. Впереди еще долгое и довольно тяжелое восстановление.

Ранее Пятый канал сообщал, что всего в результате магнитогорской трагедии погибли 39 человек. В новом жилье нуждаются порядка 350 семей.