Видео: Спасенного в Магнитогорске малыша Ваню Фокина выписали из больницы

, 14:44 Эфирная новость 216

Годовалый ребенок и его мать находились под тщательным наблюдением московских врачей в течение полутора месяцев.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 89

14 февраля Ваню Фокина, который больше суток провел под завалами разрушенного дома в Магнитогорске, выписали из больницы. В Москве малыш проходил лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За его судьбой следила вся страна. И вот счастливый финал: первый день рождения Ваня отметит дома. О том, как чувствует себя малыш, в материале Виталия Ханина.

Количество журналистов, которые приехали, чтобы осветить выписку Вани Фокина из больницы, уже говорит о многом. За мальчика действительно болела вся страна. И сейчас он в микроавтобусе вместе со своей мамой готовится поехать в аэропорт, чтобы попасть домой спустя два месяца лечения. Это очень важно для этой семьи, как отметила накануне Ольга Фокина.

— Большая благодарность всем, кто принимал участие в спасении и в выздоровлении Вани, — сказала она.

Ваню Фокина нашли 1 января под завалами дома в Магнитогорске. Чудесное спасение, которое дало надежду всем жителям города и всей стране. После такого количества погибших хотя бы один живой ребенок. Это уже было чудо.

А дальше был перелет в Москву отдельным самолетом и долгие недели лечения. На момент трагедии Ване было всего десять месяцев, но он уже испытал очень многое. Перелом ноги, обмороженные конечности, травма головного мозга. Но сейчас уже все в порядке.

— Вы знаете, настолько резонансный случай, что где-то в другом городе гардеробщица спрашивает, как Ваня. Ваня стал просто национальным героем. Ему все можно по возрасту. Хулиганить нельзя, — поделился с журналистами директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Поздравить Ваню приехали и спасатели, которые работали на месте трагедии. Они подарили ему свою куртку. Вполне возможно, что позднее мальчик станет и сам спасать другие жизни. А врачи за его здоровье уже не беспокоятся.

— В настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное. Он активен, играет, всех нас радует. Поэтому мы со спокойной совестью отпускаем его домой, — заявил один из медиков.

К сожалению, с врачами Ваня пока еще не прощается. Впереди еще долгое и довольно тяжелое восстановление.

Ранее Пятый канал сообщал, что всего в результате магнитогорской трагедии погибли 39 человек. В новом жилье нуждаются порядка 350 семей.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 89
11 февр
Врачи рассказали о состоянии магнитогорского малыша Вани Фокина
3 февр
Отец спасенного в Магнитогорске Вани Фокина рассказал, когда выпишут младенца
3 февр
Младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, планируют выписать
20 янв
Бесчеловечный промысел: Мошенники наживаются на людях, шокированных взрывами газа
18 янв
Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске малыш поправляется
17 янв
На расселение дома в Магнитогорске потребуется более миллиарда рублей
16 янв
Путин потребовал расселить пострадавших от взрыва газа в доме в Магнитогорске
16 янв
Как не допустить взрыва бытового газа в своем доме — советы экспертов
16 янв
«Цепная реакция»: при малейшей угрозе от газа отключают целые дома
15 янв
В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:02
Русофобия и рэкет: Песков прокомментировал новые санкции США
15:54
Василия Ланового не пустили на рейс «Победы»
15:47
Принц Гарри расстался с Меган Маркл в День всех влюбленных
15:42
Видео: сотрудники МВД Украины устроили флешмоб в честь Бандеры
15:39
Ирина Салтыкова познакомила поклонников со своим внуком
15:26
Airbus прекратит выпускать самые большие пассажирские авиалайнеры А380
15:22
Видео: Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»
15:13
В Сочи показали новые вагоны РЖД с душем и сейфом
15:10
«Экологическая революция»: Мусоросортировочные комплексы запускают на Урале
15:07
Жасмин подарит поклонникам романтические выходные
14:53
Видео: Специалисты Роспотребнадзора начнут измерять талии россиян
14:44
Видео: Спасенного в Магнитогорске малыша Ваню Фокина выписали из больницы
14:37
Путин: На саммите в Сочи будет дан новый импульс сирийскому урегулированию
14:30
СК просит арестовать советника министра экономразвития
14:26
Родственники умершего Захарова начали делить наследство артиста
14:22
Видео: Колокола со свастикой стали причиной скандала в Германии
14:04
Ария длиною в жизнь: Творческий путь и биография Сергея Захарова
13:53
Губернатор Хакасии прервал визит в Сочи из-за аварии в Черногорске
13:42
«Сами себе в ногу выстрелят»: Силуанов о санкциях США против России
13:37
Шнуров воспел «земного» Валентина в День всех влюбленных

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама