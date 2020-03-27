В ближайшее время решится вопрос об аресте подозреваемого.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в Магнитогорске

Стала известна личность мужчины, который принес газовый баллон в квартиру дома на улице Доменщиков в Магнитогорске, где произошел взрыв. Им оказался 43-летний брат погибшей хозяйки части жилого помещения Эдуард Ребров. Мужчина занимается ремонтом и несколько дней назад решил оставить баллон дома у родственников, чтобы не везти к себе.

27 марта подозреваемого задержали после того, как о нем на допросе рассказал второй владелец доли в квартире. В ближайшее время Эдуарду Реброву будут предъявлены обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и рассмотрен вопрос о его аресте.

«Подозреваемый задержан ночью 27 марта. Он живет в Верхнеуральском районе, ранее судим, и отбывал срок в колонии в 2003 году, все судимости погашены. Он занимался ремонтами, несколько дней назад принес используемый в работе баллон в квартиру своей матери и сестры. Что произошло дальше, будет разбираться следствие, назначены экспертизы», — цитирует Znak.com прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Леонида Звягинцева.

Известно, что в момент ЧП мальчики 2006 и 2018 годов рождения были в квартире одни. Их мать ушла на работу, а бабушка вышла проводить подругу. Женщины едва успели повернуть за угол дома, как произошел хлопок. Газовый баллон, найденный на месте происшествия, оказался пустым. Его вентиль был наполовину открыт.

Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошел вечером 26 марта в квартире одного из домов на улице Доменщиков. В результате ЧП погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске
27 мар
Режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке
31 дек
В Магнитогорске почтили память 39 погибших при взрыве бытового газа
12 дек
Глава МЧС рассказал о реакции Путина на чудесное спасение малыша в Магнитогорске
24 февр
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске снова эвакуировали из-за пожара
14 февр
Видео: Выживший под руинами Ваня Фокин отправился домой в Магнитогорск
14 февр
Видео: Спасенного в Магнитогорске малыша Ваню Фокина выписали из больницы
11 февр
Врачи рассказали о состоянии магнитогорского малыша Вани Фокина
3 февр
Отец спасенного в Магнитогорске Вани Фокина рассказал, когда выпишут младенца
3 февр
Младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, планируют выписать
20 янв
Бесчеловечный промысел: Мошенники наживаются на людях, шокированных взрывами газа

Читайте также

+11° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Дмитрий Песков: Цель выходной недели — минимизировать контакты между людьми
14:46
У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус
14:40
Пассажира в наркотическом опьянении сняли с рейса Москва-Омск
14:30
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19
14:19
«Не боитесь заразиться?» — беременная Шубская попозировала на пляже в бикини
14:10
«Может сбалансироваться»: Павел Сорокин о перспективах развития рынка нефти

Сейчас читают

Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок