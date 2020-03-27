Стала известна личность мужчины, который принес газовый баллон в квартиру дома на улице Доменщиков в Магнитогорске, где произошел взрыв. Им оказался 43-летний брат погибшей хозяйки части жилого помещения Эдуард Ребров. Мужчина занимается ремонтом и несколько дней назад решил оставить баллон дома у родственников, чтобы не везти к себе.

27 марта подозреваемого задержали после того, как о нем на допросе рассказал второй владелец доли в квартире. В ближайшее время Эдуарду Реброву будут предъявлены обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и рассмотрен вопрос о его аресте.

«Подозреваемый задержан ночью 27 марта. Он живет в Верхнеуральском районе, ранее судим, и отбывал срок в колонии в 2003 году, все судимости погашены. Он занимался ремонтами, несколько дней назад принес используемый в работе баллон в квартиру своей матери и сестры. Что произошло дальше, будет разбираться следствие, назначены экспертизы», — цитирует Znak.com прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Леонида Звягинцева.

Известно, что в момент ЧП мальчики 2006 и 2018 годов рождения были в квартире одни. Их мать ушла на работу, а бабушка вышла проводить подругу. Женщины едва успели повернуть за угол дома, как произошел хлопок. Газовый баллон, найденный на месте происшествия, оказался пустым. Его вентиль был наполовину открыт.

Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошел вечером 26 марта в квартире одного из домов на улице Доменщиков. В результате ЧП погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке.