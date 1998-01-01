Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил в понедельник, 31 декабря, что к часу дня по местному времени из 120 жителей обрушившегося в Магнитогорске подъезда известна судьба 52-х человек, 28 из которых вышли на связь. Под завалами могут находиться до 50 человек.

Спасатели нашли тело четвертого погибшего в результате ЧП, которое произошло в ночь на понедельник около четырех часов утра по местному времени. Ранее сообщалось, что четверо госпитализированы, еще двенадцати оказана медицинская помощь на месте.

Глава региона также сообщил, что разбор завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске будет продолжаться до конца суток.