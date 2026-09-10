ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка по нейтральному статусу

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Российские фигуристы не смогли оспорить решение о допуске к международным соревнованиям.

ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв их нейтрального статуса. Об этом 10 сентября сообщили в релизе организации.

С сезона-2026/27 ISU разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Кондратюк должен был принять участие в соревнованиях серии «Челленджер» в Токио 4–6 сентября, однако перед стартом турнира его заменил Владислав Дикиджи, который впоследствии стал победителем.

Камила Валиева получила возможность вернуться к тренировкам после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил с 25 октября 2025 года. Марк Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире и чемпионом Европы 2022 года.

Ранее ISU обновил правила допуска российских и белорусских фигуристов к серии Гран-при. Согласно новому регламенту, спортсмены с нейтральным статусом должны выполнить дополнительные требования для включения в список запасных.

Кроме того, тренер Тамара Москвина сообщала, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус ISU. Позднее организация отозвала ранее выданный статус Камилы Валиевой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Школьный автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае
11:00
Близится к развязке? На месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты
10:55
«Покойтесь с миром»: умер отец шеф-повара Константина Ивлева
10:50
Любимова назначила исполняющего обязанности ректора ГИТИСа
10:45
ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка по нейтральному статусу
10:40
Иран повредил девять американских самолетов на авиабазе в Иордании

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео