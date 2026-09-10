ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка по нейтральному статусу

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв их нейтрального статуса. Об этом 10 сентября сообщили в релизе организации.

С сезона-2026/27 ISU разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Кондратюк должен был принять участие в соревнованиях серии «Челленджер» в Токио 4–6 сентября, однако перед стартом турнира его заменил Владислав Дикиджи, который впоследствии стал победителем.

Камила Валиева получила возможность вернуться к тренировкам после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил с 25 октября 2025 года. Марк Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире и чемпионом Европы 2022 года.

Ранее ISU обновил правила допуска российских и белорусских фигуристов к серии Гран-при. Согласно новому регламенту, спортсмены с нейтральным статусом должны выполнить дополнительные требования для включения в список запасных.

Кроме того, тренер Тамара Москвина сообщала, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус ISU. Позднее организация отозвала ранее выданный статус Камилы Валиевой.

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