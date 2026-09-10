Любимова назначила исполняющего обязанности ректора ГИТИСа

Начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в мессенджере МАКС.

«Исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства <…> назначен Александр Фокин», — сказано в ее сообщении.

Любимова также пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в работе.

Фокин окончил продюсерский факультет ГИТИСа и имеет степень кандидата искусствоведения. С 2013 года он работает в институте доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств.

Предыдущий ректор Григорий Заславский покинул должность 4 августа. Любимова подписала его заявление об освобождении от должности по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Константин Богомолов станет преподавателем Академии кинематографического и театрального искусства имени Никиты Михалкова.

Он будет вести курс «Режиссура театра» и делиться с молодыми специалистами своими знаниями и профессиональным опытом.

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