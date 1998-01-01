Момент взрыва в подъезде Магнитогорска попал на видео

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Камера видеонаблюдения была установлена на складе по соседству с обрушением.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 12

Камера, которая располагалась на складе в помещении соседнего с обрушившимся подъезда девятиэтажки в Магнитогорске, зафиксировала момент хлопка бытового газа, произошедшего в ночь на понедельник, 31 декабря, около четырех утра.

По последним данным, погибли четыре человека. Еще столько же госпитализированы. Двенадцати оказана медиками помощь на месте.

На кадрах, опубликованных порталом 74.ru, видно, что хлопок произошел в 6.02 по местному времени.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате ЧП в девятиэтажке на проспекте Карла Маркса, 164 города Магнитогорска полностью обрушился подъезд жилого дома. Около 300 человек эвакуированы в близлежащую школу. В настоящее время для них готовится общежитие.

На место происшествия вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. В ближайшее время они должны прибыть в Челябинскую область.

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