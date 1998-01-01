Американское посольство своевременно уведомили о задержании шпиона

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали задержание американца в Москве. Согласно официальным данным, посольство США своевременно получило уведомление, как того требует двусторонняя консульская Конвенция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати ведомства.

Пола Уилана взяли с поличным при проведении шпионской акции 28 декабря. В ФСБ не стали раскрывать подробности операции и обстоятельства уголовного дела. Американцу грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в связи следователи также возбудили уголовное дело по статье — «Шпионаж».