Как правильно провести 31 декабря: приметы и традиции в России

Новый год в России считается одним из самых популярных праздников. С ним связаны множество традиций и примет, которые популярны даже среди несуеверных граждан.

Так большинство россиян считают, что в новый год нужно вступить без проблем из прошлого, избавиться от долгов и накопившегося хлама. Все кто не успел украсить елку и квартиру спешат сделать это до прихода гостей.

За праздничным столом не должно быть конфликтов, потому все стараются помириться с друзьями и близкими. Считается, что в этот день нельзя отказывать в гостеприимстве, а радушные хозяева будут обязательно вознаграждены.

Окончание календарного года неразрывно связано с такими блюдами как салат Оливье, холодец, селедка под шубой и бутерброды с красной икрой. Также популярны мандарины, которые ассоциируются с зимними праздниками.

Ранее Пятый канал рассказывал, как правильно встретить год Свиньи в 2019 году.