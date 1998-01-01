МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь

МЧС России распространило список, в котором обозначены 35 человек, до настоящего времени не вышедших на связь после обрушения подъезда в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Как ранее сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, среди них семеро детей.
- Дмитрий К., 1989 года рождения
- Елена К., 1965 года рождения
- Ильмир С., 1990 года рождения
- Людмила Ш.
- Александр И., 1957 года рождения
- Марина В., 1937 года рождения
- Виктор В., 2007 года рождения
- Анастасия К., 1987 года рождения
- Нина А., 1938 года рождения
- Татьяна К., 1959 года рождения
- Нелля Т., 1951 года рождения
- Михаил С., 1984 года рождения
- Андрей К., 1964 года рождения
- Денис К., 1986 года рождения
- Татьяна П., 1948 года рождения
- Мария Л., 1932 года рождения
- Анастасия П., 1987 года рождения
- Галина О., 1949 года рождения
- Иван Ф., 2018 года рождения
- Владимир А., 1939 года рождения
- Игорь К., 1987 года рождения
- Милана К., 2017 года рождения
- Ульяна А., 2017 года рождения
- Татьяна А., 1986 года рождения
- Светлана П., 1940 года рождения
- Раиса Д., 1941 года рождения
В список также включены те, кто мог быть в это время в гостях, а также те по кому есть неполные данные. Спасатели попросили выйти на связь в срочном порядке тех, кто обнаружил себя в данных списках.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Как заявила ранее глава Минздрава Вероника Скворцова, шансы на спасение тех, кто может находиться под завалами тают с каждым часом. Температура воздуха на в Магнитогорске некоторое время назад вновь опустилась ниже 20 градусов мороза.
Также известно, что хлопок газа, произошедший предварительно на уровне второго этажа, привел к разрушению 26 квартир в подъезде жилого дома на проспекте Карла Маркса дом 164.
По последним данным, погибли четыре человека. Пятеро находятся в больнице, среди них 13-летний подросток, жизни которого уже ничего не угрожает.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Магнитогорск экстренно прибыл президент России Владимир Путин, который провел совещание в оперативном штабе с властями города и региона, а также с прибывшими незадолго до него главой МЧС Евгением Зиничевым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. После этого глава государства осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице.