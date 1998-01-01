МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь

, 19:35 980

В нем 35 человек, которые были прописаны в квартирах обрушившегося в ночь на 31 декабря подъезда жилого дома.

Фото: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 21

МЧС России распространило список, в котором обозначены 35 человек, до настоящего времени не вышедших на связь после обрушения подъезда в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Как ранее сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, среди них семеро детей.

  1. Дмитрий К., 1989 года рождения
  2. Елена К., 1965 года рождения
  3. Ильмир С., 1990 года рождения
  4. Людмила Ш.
  5. Александр И., 1957 года рождения
  6. Марина В., 1937 года рождения
  7. Виктор В., 2007 года рождения
  8. Анастасия К., 1987 года рождения
  9. Нина А., 1938 года рождения
  10. Татьяна К., 1959 года рождения
  11. Нелля Т., 1951 года рождения
  12. Михаил С., 1984 года рождения
  13. Андрей К., 1964 года рождения
  14. Денис К., 1986 года рождения
  15. Татьяна П., 1948 года рождения
  16. Мария Л., 1932 года рождения
  17. Анастасия П., 1987 года рождения
  18. Галина О., 1949 года рождения
  19. Иван Ф., 2018 года рождения
  20. Владимир А., 1939 года рождения
  21. Игорь К., 1987 года рождения
  22. Милана К., 2017 года рождения
  23. Ульяна А., 2017 года рождения
  24. Татьяна А., 1986 года рождения
  25. Светлана П., 1940 года рождения
  26. Раиса Д., 1941 года рождения

В список также включены те, кто мог быть в это время в гостях, а также те по кому есть неполные данные. Спасатели попросили выйти на связь в срочном порядке тех, кто обнаружил себя в данных списках.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Как заявила ранее глава Минздрава Вероника Скворцова, шансы на спасение тех, кто может находиться под завалами тают с каждым часом. Температура воздуха на в Магнитогорске некоторое время назад вновь опустилась ниже 20 градусов мороза.

Также известно, что хлопок газа, произошедший предварительно на уровне второго этажа, привел к разрушению 26 квартир в подъезде жилого дома на проспекте Карла Маркса дом 164.

По последним данным, погибли четыре человека. Пятеро находятся в больнице, среди них 13-летний подросток, жизни которого уже ничего не угрожает.

Для родственников пострадавших и погибших в Магнитогорске запущен телефон горячей линии — 8 (351) 239–99-99. Также действует федеральная горячая линия МЧС — 8–800-775–17-17.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Магнитогорск экстренно прибыл президент России Владимир Путин, который провел совещание в оперативном штабе с властями города и региона, а также с прибывшими незадолго до него главой МЧС Евгением Зиничевым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. После этого глава государства осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице.

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