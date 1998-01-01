Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы

В Магнитогорске обнаружены тела предположительно еще трех жертв обрушения подъезда жилого дома, вероятно произошедшего из-за взрыва газа. Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, пока их не удается извлечь из-под обломков.

— Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что прогнозировать сроки завершения работ пока невозможно, они могут занять двое суток. Зиничев также отметил, что работы ведутся осторожно.

— Может показаться, что мы не торопимся, но на месте работ существуют риски для спасателей, — пояснил он.

МЧС распространило список жильцов девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, не вышедших на связь. В нем 35 человек, которые были прописаны в квартирах рухнувшего подъезда.

Обрушение подъезда жилого произошло рано утром 31 декабря 2018 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Магнитогорск экстренно прибыл президент России Владимир Путин, который провел совещание в оперативном штабе с властями города и региона, а также с прибывшими незадолго до него главой МЧС России Евгением Зиничевым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. После этого глава государства осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице.