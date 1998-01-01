Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы

В Магнитогорске обнаружены тела предположительно еще трех жертв обрушения подъезда жилого дома, вероятно произошедшего из-за взрыва газа. Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, пока их не удается извлечь из-под обломков.
Он добавил, что прогнозировать сроки завершения работ пока невозможно, они могут занять двое суток. Зиничев также отметил, что работы ведутся осторожно.
МЧС распространило список жильцов девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, не вышедших на связь. В нем 35 человек, которые были прописаны в квартирах рухнувшего подъезда.
Обрушение подъезда жилого произошло рано утром 31 декабря 2018 года.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Магнитогорск экстренно прибыл президент России Владимир Путин, который провел совещание в оперативном штабе с властями города и региона, а также с прибывшими незадолго до него главой МЧС России Евгением Зиничевым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. После этого глава государства осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице.