«Будут сидеть»: Петербургский комментатор о будущем Кокорина и Мамаева

Футбольный комментатор и поклонник ФК «Зенит» Геннадий Орлов предположил, какой вердикт вынесет московский суд в отношении фигурантов резонансной драки в столице, среди которых оказались российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пишет «Спорт-Экспресс».

— Эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят — будут сидеть, — заявил Орлов.

По его словам, социальный статус обвиняемых играет против них. При этом комментатор, симпатизирующий петербургскому клубу, отмечает, что Кокорин отлично заявил о себе, когда вернулся на футбольное поле после травмы.

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