«Будут сидеть»: Петербургский комментатор о будущем Кокорина и Мамаева

Футбольный комментатор и поклонник ФК «Зенит» Геннадий Орлов предположил, какой вердикт вынесет московский суд в отношении фигурантов резонансной драки в столице, среди которых оказались российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пишет «Спорт-Экспресс».
По его словам, социальный статус обвиняемых играет против них. При этом комментатор, симпатизирующий петербургскому клубу, отмечает, что Кокорин отлично заявил о себе, когда вернулся на футбольное поле после травмы.
Ранее Пятый канал рассказывал о главных антигероях 2018 года.