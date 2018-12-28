«Будут сидеть»: Петербургский комментатор о будущем Кокорина и Мамаева

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Геннадий Орлов назвал нападающего сине-бело-голубых «негодяем», который подвел команду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 184

Футбольный комментатор и поклонник ФК «Зенит» Геннадий Орлов предположил, какой вердикт вынесет московский суд в отношении фигурантов резонансной драки в столице, среди которых оказались российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пишет «Спорт-Экспресс».

— Эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят — будут сидеть, — заявил Орлов.

По его словам, социальный статус обвиняемых играет против них. При этом комментатор, симпатизирующий петербургскому клубу, отмечает, что Кокорин отлично заявил о себе, когда вернулся на футбольное поле после травмы.

Ранее Пятый канал рассказывал о главных антигероях 2018 года.

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