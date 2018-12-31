Эксперты назвали главный российский фильм 2018 года

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Список самых лучших картин отечественного производства озвучили в Гильдии кинокритиков.

Фото: Кадр из х/ф "Движение вверх" (2018 г.) / реж. А. Мегердичев

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разголов назвал самые успешные российские фильмы в 2018 году, пишут «Известия».

Главной картиной года эксперты назвали спортивную драму о советском баскетболе «Движение вверх». По словам Разголова, главным доказательством тому послужил оглушительный коммерческий успех киноленты.

В числе лучших также были упомянуты и другие картины большом о спорте — «Тренер», «Лед», а также анимационный фильм про трех богатырей и принцессу Египта.

Ранее Пятый канал рассказывал о лучших сериалах для просмотра на новогодних каникулах.

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