Психологи рассказали, как в одиночестве встретить Новый год и не утонуть в печали

, 23:35 111

Отмечать, пожалуй главный праздник года, в одиночестве вынуждены тысячи россиян.

Фото: www.globallookpress.com

В одиночестве по тем или иным причинам встречать Новый год вынуждены тысячи россиян. Однако, по мнению психоаналитика, члена Российского общества гештальт-терапевтов и преподавателя Московского института психоанализа Ирины Смолярчук, это не повод для уныния.

В интервью агентству «Москва» она рассказала, что вынужденное одиночество в праздник, а там более в такой крупный, как Новый год, обостряет эмоции и потребности, которые связаны признанием.

Она порекомендовала тем, кто в силу обстоятельств вынужден быть в Новый год один, подвести итоги уходящего года, подумать о том, что удалось сделать и обязательно похвалить себя за удачи, а также за то, как хорошо удалось справиться с трудностями.

Психоаналитик также советует не проводить праздник дома, в четырех стенах, а по возможности выйти на свежий воздух, приобщиться к атмосфере праздника, например, здороваясь и поздравляя незнакомых людей, также стоит позвонить родным и знакомым и сказать добрые слова. В ответ непременно прозвучат поздравления, которые скрасят одиночество.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что российские знаменитости подвели итоги 2018 года.

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