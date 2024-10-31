«Очернение какое-то»: тренер боксера Поветкина ошарашен новостью про его отстранение
Тренер Кирп: олимпийский чемпион Поветкин не боксирует уже три года
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
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Прежде международная организация приняла решение из-за нарушения в 2014 году.
Отстраненный от международных соревнований чемпион мира по боксу Александр Поветкин не боксирует уже три года. Об этом напомнил его бывший тренер Иван Кирпа в беседе с 5-tv.ru.
«Не понял, отстраняют временно Поветкина? От чего? Поветкин не боксирует уже три года. <…> У него своя жизнь», — сказал Кирпа.
Он подчеркнул, что новость ошарашила его. Кроме того, по словам тренера, «допинговые темы» у Поветкина уже были оправданы ранее, в том числе процессы происходили через суд. Кирпа не понимает, зачем сейчас все это происходит.
«Очернение какое-то идет», — добавил он.
Александр Поветкин — победитель Олимпиады, чемпион мира, спортсмен, выигравший 36 профессиональных боев из 40 проведенных. В июне 2021 года он объявил о решении завершить карьеру. В мае Поветкин был назначен на должность заместителя губернатора Вологодской области. Он отвечает в регионе за воспитание молодежи и здоровый образ жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина отстранили из-за допинга. Участвовать в международных соревнованиях он не может с 21 октября. Причем нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года.
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