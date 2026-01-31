Кондитер Ренат Агзамов развелся с матерью своего сына

Известный российский кондитер Ренат Агзамов завершил бракоразводный процесс с супругой Валерией, матерью своего сына Тимура. Информация об этом появилась на сайте столичных судов.

Выяснилось, что жена кондитера Валерия подала заявление на развод еще в 2024 году. Слухи о проблемах в браке Агзамова ходили по сети давно, однако об официальном разводе стало известно лишь сейчас.

Бывшая супруга кондитера в беседе со StarHit.ru объяснила, что развод был обоюдным и никакого громкого скандала за ним не кроется. По ее словам, отношения просто изжили себя. В настоящее время экс-супруги поддерживают общение и вовлечены в воспитание совместного сына Тимура. При этом сам Агзамов расставание с женой никак не комментировал.

В 2019 году кондитер угодил в громкий скандал. Женщина по имени Наталья Джурило рассказала, что кондитер находился с ней в отношениях, будучи женатым человеком. Кроме того, женщина обвинила Агзамова в насилии. Кондитер отверг обвинения, заявив, что Джурила угрожала ему и его семье. Суд встал на сторону кондитера, а Джурило, по информации СМИ, получила 7,5 лет колонии по обвинению в шантаже и угрозах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда фильма «Цыпочка» Роб Шнайдер разводится спустя 16 лет брака. Заявление о расторжении брака подала Патрисия Шнайдер — актриса и телевизионный продюсер. В документах указано, что супруги считают брак окончательно распавшимся и не видят возможности для примирения.

