Ренат Агзамов развелся с матерью своего сына

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Жена кондитера Валерия подала заявление на развод еще в 2024 году.

Почему Ренат Агзамов развелся с женой

Фото: Instagram*/renat_agzamov

Тема:
Допинговый скандал

Кондитер Ренат Агзамов развелся с матерью своего сына

Известный российский кондитер Ренат Агзамов завершил бракоразводный процесс с супругой Валерией, матерью своего сына Тимура. Информация об этом появилась на сайте столичных судов.

Выяснилось, что жена кондитера Валерия подала заявление на развод еще в 2024 году. Слухи о проблемах в браке Агзамова ходили по сети давно, однако об официальном разводе стало известно лишь сейчас. 

Бывшая супруга кондитера в беседе со StarHit.ru объяснила, что развод был обоюдным и никакого громкого скандала за ним не кроется. По ее словам, отношения просто изжили себя. В настоящее время экс-супруги поддерживают общение и вовлечены в воспитание совместного сына Тимура. При этом сам Агзамов расставание с женой никак не комментировал.

В 2019 году кондитер угодил в громкий скандал. Женщина по имени Наталья Джурило рассказала, что кондитер находился с ней в отношениях, будучи женатым человеком. Кроме того, женщина обвинила Агзамова в насилии. Кондитер отверг обвинения, заявив, что Джурила угрожала ему и его семье. Суд встал на сторону кондитера, а Джурило, по информации СМИ, получила 7,5 лет колонии по обвинению в шантаже и угрозах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда фильма «Цыпочка» Роб Шнайдер разводится спустя 16 лет брака. Заявление о расторжении брака подала Патрисия Шнайдер — актриса и телевизионный продюсер. В документах указано, что супруги считают брак окончательно распавшимся и не видят возможности для примирения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Допинговый скандал
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

