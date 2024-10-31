Олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина отстранили из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение временно отстранить олимпийского чемпиона по боксу из России Александра Поветкина от соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Таким образом, Поветкин числится таблице спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Боксер временно отстранен с 21 октября. Основанием послужила база данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Уточняется, что нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. В тот день был бой у Поветкина с капернцем Карлосом Такамой. Россиянин победил оппонента и завоевал второй по ценности титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Александр Поветкин — победитель Олимпиады, чемпион мира, спортсмен, выигравший 36 профессиональных боев из 40 возможных. В 2021 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области. С мая один из лучших спортсменов мира отвечает в регионе за ЗОЖ.