Олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина отстранили из-за допинга

Причем нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение временно отстранить олимпийского чемпиона по боксу из России Александра Поветкина от соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Таким образом, Поветкин числится таблице спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Боксер временно отстранен с 21 октября. Основанием послужила база данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Уточняется, что нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. В тот день был бой у Поветкина с капернцем Карлосом Такамой. Россиянин победил оппонента и завоевал второй по ценности титул Всемирного боксерского совета (WBC).
Александр Поветкин — победитель Олимпиады, чемпион мира, спортсмен, выигравший 36 профессиональных боев из 40 возможных. В 2021 году он объявил о завершении карьеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области. С мая один из лучших спортсменов мира отвечает в регионе за ЗОЖ.
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