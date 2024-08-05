«Удар по русским дисциплинам»: США готовят кампанию по изоляции России в спорте

СВР: США готовят кампанию по изоляции РФ в спорте под курированием Родченкова
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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По информации разведки, программу курируют бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории.
США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте под руководством экс-руководителей Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
«США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по „изоляции“ России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия „громких расследовательских публикаций“ о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — говорится в сообщении.
В СВР уточнили, что США хотят направить свою кампанию на те дисциплины, в которых Россия глобально признана лидером, среди них — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. Такой «мощный удар по самым русским дисциплинам» готовится под руководством бывших руководителей Московской антидопинговой лаборатории, «перебежчиков» Григория Родченкова и Тимофея Соболевского.
«Считается, что они сохранили „устойчивые связи“ с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — добавляется в сообщении СВР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории, закрыли без вынесения обвинений.
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