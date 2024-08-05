«Удар по русским дисциплинам»: США готовят кампанию по изоляции России в спорте

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

СВР: США готовят кампанию по изоляции РФ в спорте под курированием Родченкова

«Удар по русским дисциплинам»: США готовят кампанию по изоляции России в спорте

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Допинговый скандал

По информации разведки, программу курируют бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории.

США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте под руководством экс-руководителей Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

«США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по „изоляции“ России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия „громких расследовательских публикаций“ о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — говорится в сообщении.

В СВР уточнили, что США хотят направить свою кампанию на те дисциплины, в которых Россия глобально признана лидером, среди них — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. Такой «мощный удар по самым русским дисциплинам» готовится под руководством бывших руководителей Московской антидопинговой лаборатории, «перебежчиков» Григория Родченкова и Тимофея Соболевского.

«Считается, что они сохранили „устойчивые связи“ с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — добавляется в сообщении СВР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории, закрыли без вынесения обвинений.

Тема:
Допинговый скандал
22 апр
WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой
22 апр
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
17 мар
Ягудин высказался о конфликте Тутберидзе и Тарасовой по делу Валиевой: «Не верю»
14 мар
«Намеренная клевета»: Тутберидзе и Тарасова рассорились в пух и прах из-за Валиевой
13 мар
Скандал набирает обороты: Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться
13 мар
Тутберидзе ответила на обвинения Тарасовой по допинговому скандалу с Валиевой
12 мар
Могла дать только Тутберидзе? Тарасова назвала виновного в допинг-скандале Валиевой
7 мар
Камилу Валиеву исключили из состава сборной России
3 мар
Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
10 февр
«Это свинство»: Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву
+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
«Среди белого дня»: как бывший вице-президент Altimo Земницкий украл детей у супруги
10:26
Лаборатория в подвале: как ВС РФ изучают захваченные украинские беспилотники
10:12
«Дыра в бюджете»: Зеленский стал лидером по увеличению госдолга Украины
10:01
Откровенный наряд: внучка Боярского поразила поклонников новым образом
9:56
«Удар по русским дисциплинам»: США готовят кампанию по изоляции России в спорте
9:48
В Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин

Сейчас читают

«Два раза в спину»: футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Родные, это изменит ход истории!» — трансформация посланий SHAMAN
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака