«Без селедки под шубой и мандаринов»: Собянин открыл секрет новогоднего меню из своего детства

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По словам мэра Москвы, блюда на праздничном столе в его семье несколько отличались от общепринятых для 31 декабря.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о новогодних угощениях, которые радовали его семью, когда он был ребенком. По его словам, не все основные символы этого праздника присутствовали на столе.

— «Оливье, холодец, селедка под шубой — это все родом из детства. Достаем мандарины — значит скоро лучший праздник года». Этот текст предложили мне для публикации. Открою секрет. На самом деле в моем детстве было несколько иначе. Что-то наподобие оливье, действительно, было— написал столичный градоначальник в Twitter.

Однако, селедки под шубой ни в Новый год, ни в остальное время не было.

— Потому что не было морской сельди. Была местная — сосьвинская сельдь, которую никому в голову не приходило класть под свеклу и майонез. Мандаринов тоже не было— рассказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что «зато каждый Новый год были пельмени и слоеный песочный торт, которые делали всей семьей».

Как ранее сообщал Пятый канал, 18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра столицы, одержав убедительную победу на выборах — за него проголосовали более 70% москвичей.

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