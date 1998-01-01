«Я никого не бил и не трогал» — Хоккеист Сапрыкин об инциденте в самолете

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Однако спортсмен допустил, что мог вести себя громко.

Фото: ВКонтакте @typical_hockey_player

Чемпион мира по хоккею 37-летний Олег Сапрыкин рассказал, что не устраивал драк на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву. Однако он допустил, что мог вести себя громко.

— Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже, — рассказал Сапрыкин изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее Пятый канал сообщал, что Сапрыкин, летевший бизнес-классом, был огорчен, когда ему отказали в очередной порции виски. Он напал на бортпроводницу и ударил ее. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Воронеже, где дебошир был передан правоохранителям.

По словам Олега Сапрыкина, никаких нареканий по обслуживанию у него не было.

— Все приносили вовремя. Сзади, в эконом-классе сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник, —отметил Сапрыкин.

Хоккеист пояснил, что словесный конфликт все-таки был, но с мест никто не вставал.

— Еще случился такой момент: у пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила, — говорит чемпион мира.

37-летний хоккеист Олег Сапрыкин уже завершил карьеру. Он успел поиграть за ЦСКА, СКА, выступал в Национальной хоккейной лиге. В составе сборной России Сапрыкин в 2009 году стал чемпионом мира, сообщает телеканал «360».

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