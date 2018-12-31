Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что из-за ввода войск в Афганистан СССР разорился. А это, в свою очередь, стало причиной распада Советского союза, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление американского лидера, которое прозвучало в эфире телеканала FoxNews.
Trump: «Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia.»— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
При этом лидер США добавил, что руководители СССР были правы, когда начинали войну из-за
СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. Спустя десять лет советская армия покинула страну. Еще через два года Советский Союз прекратил существование.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии.