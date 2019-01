Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что из-за ввода войск в Афганистан СССР разорился. А это, в свою очередь, стало причиной распада Советского союза, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление американского лидера, которое прозвучало в эфире телеканала FoxNews.

— Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане, — сказал Трамп.

Trump: «Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia.»



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz