Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане

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Американский лидер убежден, что ввод войск в Афганистан разорил СССР.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что из-за ввода войск в Афганистан СССР разорился. А это, в свою очередь, стало причиной распада Советского союза, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление американского лидера, которое прозвучало в эфире телеканала FoxNews.

— Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане, — сказал Трамп.

При этом лидер США добавил, что руководители СССР были правы, когда начинали войну из-за террористической угрозы, которую представляли талибы. Сейчас урегулированием ситуации в Афганистане занимаются США, Россия, Пакистан и Индия, уточнил Трамп.

СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. Спустя десять лет советская армия покинула страну. Еще через два года Советский Союз прекратил существование.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии.

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