Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что из-за ввода войск в Афганистан СССР разорился. А это, в свою очередь, стало причиной распада Советского союза, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление американского лидера, которое прозвучало в эфире телеканала FoxNews.

— Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане, — сказал Трамп.

Trump: «Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia.»



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.

При этом лидер США добавил, что руководители СССР были правы, когда начинали войну из-за террористической угрозы, которую представляли талибы. Сейчас урегулированием ситуации в Афганистане занимаются США, Россия, Пакистан и Индия, уточнил Трамп.

СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. Спустя десять лет советская армия покинула страну. Еще через два года Советский Союз прекратил существование.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии.