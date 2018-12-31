Сенатор США: Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии

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Линдси Грэм объяснил, как американский лидер собирается обезопасить курдов и добиться ликвидации террористов.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп решил замедлить вывод американских войск из Сирии, чтобы «действовать разумно». Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с главой государства.

— На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, которая нужна, для переоценки способов того, как выполнить поставленные президентом цели, — сказал Линдси Грэм.

Сенатор отметил, что сейчас США должны сделать все возможное, чтобы не допустить столкновений турецких войск с курдами. Также Соединенные Штаты должны помешать тому, чтобы в выигрыше от ситуации оказался Иран, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Пятый канал, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что боевики побеждены, и Вашингтон начинает вывод своих войск с сирийской территории. Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором страну Сирию покидают грузовики США.

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