Сенатор США: Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп решил замедлить вывод американских войск из Сирии, чтобы «действовать разумно». Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с главой государства.

— На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, которая нужна, для переоценки способов того, как выполнить поставленные президентом цели, — сказал Линдси Грэм.

Сенатор отметил, что сейчас США должны сделать все возможное, чтобы не допустить столкновений турецких войск с курдами. Также Соединенные Штаты должны помешать тому, чтобы в выигрыше от ситуации оказался Иран, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Пятый канал, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что боевики побеждены, и Вашингтон начинает вывод своих войск с сирийской территории. Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором страну Сирию покидают грузовики США.