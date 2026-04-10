Израиль нарушил договоренности с США по участию Ливана в перемирии

Сейчас и Дональд Трамп поменял свое мнение относительно этого вопроса.

Почему Трамп передумал включать Ливан в перемирие с Ираном

До прекращения огня Трамп и Нетаньяху признали включение Ливана в план перемирия

Прежде чем объявить о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп согласился, что перемирие, заключенное между Штатами, Ираном и Израилем, включает и Ливан. Об этом сообщается в материале CBS News.

Журналисты NBC News со ссылкой на собственный источник в Белом доме, заявили, что накануне американский лидер попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сократить удары по Ливану. По мнению президента, это необходимо, чтобы обеспечить успех переговоров по Ирану.

Отмечается, что Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху и призвал его снизить интенсивность атак. И хоть Ливан оказался за пределами договоренности о режиме прекращения огня, Тель-Авив пошел навстречу Вашингтону, согласившись учитывать интересы переговорного процесса. 

После принятия решения о двухнедельном перемирии стало известно нарушении Израилем в воздушного пространства Ирана и массированных ударах по Ливану. По данным CBS News, в минувшую среду всего за десять минут были атакованы 100 ударов по предполагаемым объектам движения «Хезболла» по всей стране.

Комментируя ситуацию, Трамп подчеркивал, что Ливан не попадает в соглашение о прекращении огня — такова сделка. По его словам, вопрос о деятельности «Хезболлы» и конфликте с Израилем будет решаться индивидуально. Президент США назвал ситуацию с продолжающимися ударами Тель-Авива по Ирану «отдельной перебранкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что его страна хочет мира, но не намерена при этом отказываться от своих прав. Тегеран по-прежнему хочет отомстить за погибших в результате конфликта граждан.

