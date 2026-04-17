Помогают справляться с трудностями? Почему людям снятся кошмары

Slеер: страх во сне помогает психике справляться с жизненными трудностями

Способность человека контролировать свои эмоции в повседневной жизни напрямую влияет на частоту возникновения пугающих сновидений. Об этом сообщило издание Sleep.

К такому выводу пришла группа исследователей, изучавшая механизмы переработки стресса человеческим мозгом в ночное время. Специалисты установили, что кошмары являются не просто побочным эффектом усталости, а важным инструментом психологической адаптации.

Так, люди с развитым самоконтролем чаще сталкиваются с неприятными сюжетами в своих снах, так как их мозг пытается компенсировать подавленные днем чувства. Исследование показало, что во время отдыха нервная система активно прорабатывает накопленный негатив, помогая сохранять ментальное равновесие и подготавливая психику к новым вызовам.

В масштабном научном эксперименте приняли участие 536 добровольцев, которые на протяжении длительного времени фиксировали содержание своих сновидений и утреннее самочувствие.

В общей сложности эксперты проанализировали свыше 4,7 тысячи записей. Для обработки накопленного массива информации применялись современные компьютерные алгоритмы, способные вычленять основные эмоциональные триггеры — от панического страха до радостного возбуждения.

Выяснилось, что наиболее тяжелое настроение после пробуждения наблюдалось у тех, кто видел однозначно пугающие сны. Однако ученые заметили важную деталь: если в сновидении присутствовала смесь контрастных ощущений, например, тревога сменялась восторгом, то проснувшийся человек чувствовал себя значительно лучше и спокойнее.

Авторы научной работы подчеркнули, что сновидения выполняют сложную адаптивную функцию, выступая в роли своеобразного тренажера для психики. Когда человек видит кошмар, его мозг не просто транслирует картинки, а реально перерабатывает стрессовые ситуации, с которыми не удалось справиться наяву. Это объясняет, почему люди, привыкшие держать все под строгим контролем, попадают в группу риска по частоте плохих снов.

