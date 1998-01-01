Самое милое видео: Венсан Кассель целует округлившийся живот беременной жены

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Уже совсем скоро 21-летняя Тина Кунаки впервые станет мамой.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @vincentcassel

Известный французский актер Венсан Кассель порадовал поклонников трогательным видео. На своей страничке в Instagram он опубликовал запись, на которой он отдыхает со своей 21-летней супругой Тиной Кунаки на пляже в Бразилии.

Модель, которая снималась для таких брендов, как Roxy, Billabong и Quicksilver в ближайшее время станет мамой. На выложенных в сеть кадрах 52-летний Кассель нежно обнимает супругу и целует округлившийся живот. За сутки запись была просмотрена почти полтора миллиона раз. Тысячи человек оставили восхищенные комментарии.

Для 52-летнего француза этот ребенок станет уже третьим. От брака с актрисой Моникой Беллуччи у него уже есть две дочери: 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Сейчас девочки живут с мамой. Звездная пара распалась в 2013 году, а в августе 2018 Касселя взял в жены новую возлюбленную — Тину Кунаки. Для нее ребенок от одного из самых титулованных актеров французского кинематографа станет первенцем.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему британцы считают, что Меган Маркл могла выйти замуж за принца Гарри будучи уже беременной.

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