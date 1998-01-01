Самое милое видео: Венсан Кассель целует округлившийся живот беременной жены

Известный французский актер Венсан Кассель порадовал поклонников трогательным видео. На своей страничке в Instagram он опубликовал запись, на которой он отдыхает со своей 21-летней супругой Тиной Кунаки на пляже в Бразилии.

Модель, которая снималась для таких брендов, как Roxy, Billabong и Quicksilver в ближайшее время станет мамой. На выложенных в сеть кадрах 52-летний Кассель нежно обнимает супругу и целует округлившийся живот. За сутки запись была просмотрена почти полтора миллиона раз. Тысячи человек оставили восхищенные комментарии.

Для 52-летнего француза этот ребенок станет уже третьим. От брака с актрисой Моникой Беллуччи у него уже есть две дочери: 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Сейчас девочки живут с мамой. Звездная пара распалась в 2013 году, а в августе 2018 Касселя взял в жены новую возлюбленную — Тину Кунаки. Для нее ребенок от одного из самых титулованных актеров французского кинематографа станет первенцем.

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