Семьи погибших в Магнитогорске под завалами получат по миллиону рублей

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Губернатор Челябинской области утвердил размеры выплат из бюджета региона родственникам погибших и пострадавших в трагедии 31 декабря 2018 года.

Фото: ВКонтакте @magnitkacity

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Взрыв в Магнитогорске 50

Пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в четверг, 3 января, распространила информацию о размере выплат семьям погибших и пострадавших при обрушении подъезда десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске.

Получившие легкий вред здоровью получат по двести тысяч рублей, тяжело пострадавшие — по 400 тысяч рублей. Родственники погибших — по одному миллиону рублей.

Выплаты, как уточнили в правительстве региона начнутся уже сегодня.

— Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение, — сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

К полудню четвертого дня поисков на месте обвала части жилого дома найдены тела 37 погибших. Продолжаются поиски еще четверых. 13-летний подросток, пострадавший в ЧП, переведен из реанимации в обычную палату. Один из тяжело пострадавших мужчин накануне был перевезен в Челябинскую областную больницу. Состояние пострадавших, по словам медиков, стабильное.

Шестой пострадавший 11-месячный Иван Фокин продолжает находиться под наблюдением врачей в НИИ травмотологии имени Рошаля. Рядом с ним постоянно находится мама. Кадры поистине чудесного спасения малыша ранее публиковал Пятый канал.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 50
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