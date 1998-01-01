Утром в четверг, 3 января, произошел хлопок газа в жилом доме в станице Ессентукской Ставропольского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Владимирова, он лично координирует работу оперативного штаба по ликвидации последствия.
Предварительно, пострадавший и серьезных последствий для здания даный инцидент не принес. В ближайшее время оно будет обследовано специалистами.
Предполагается, что прииной произошедшего стало ороткое замыкание автоподжига газовой плиты. В связи со вспышкой газовоздушной смеси, загорелась обстановка на площади 13 квадратных метров. Пораж был ликвидирован прибывшими экстренными службами.
Обстоятельства произошедшего выясняются.