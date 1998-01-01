Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае — видео

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Предварительная причина — короткое замыкание автоподжига газовой плиты.

Фото, видео: ВКонтакте @Регион-26/Ставрополь

Утром в четверг, 3 января, произошел хлопок газа в жилом доме в станице Ессентукской Ставропольского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Владимирова, он лично координирует работу оперативного штаба по ликвидации последствия.

Предварительно, пострадавший и серьезных последствий для здания даный инцидент не принес. В ближайшее время оно будет обследовано специалистами.

— Поставлены задачи по оперативному восстановлению выбитых окон, возобновлению электро- и газоснабжения в пострадавших помещениях, планируется оказать жильцам помощь с их ремонтом, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Предполагается, что прииной произошедшего стало ороткое замыкание автоподжига газовой плиты.  В связи со вспышкой газовоздушной смеси, загорелась обстановка на площади 13 квадратных метров. Пораж был ликвидирован прибывшими экстренными службами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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