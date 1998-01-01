Букингемский дворец готовится к новой свадьбе

Спустя год после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл также в часовне Святого Георгия в Видзорском замке вновь пройдет свадьба одного из членов королевской семьи. Замуж выходит двоюродная внучка Елизаветы II, леди Габриэла Виндзор. Ее избранник — финансист Томас Кингстон.

Сообщается, что свадьба пройдет весной 2019 года, но точная дата пока еще не названа. Свадьба будет более скромной, чем предыдущие королевские венчания. Трансляция по телевидению не запланирована. Будущих молодоженов приедут поздравить родственники и друзья. Праздник пройдет в поместье Фрогмор-Хаус, которое связано у леди Виндзор с детскими воспоминаниями — она регулярно там проводила каникулы, как сообщает издание Express. Кроме того, там похоронены ее бабушка и дедушка, которые как и Габриэла носили титулы герцога и герцогини Кентских.

Леди Габриэлла Виндзор — 51-я в очереди на королевский трон. Герцогине Кентской 37 лет. К слову, принц Гарри шестой, правда, если у его брата Уильяма не родится четвертый ребенок, тогда очередь престолонаследия вновь сдвинется.

Ранее Пятый канал рассказывал, что британцы заподозрили, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри уже беременной.