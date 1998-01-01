Букингемский дворец готовится к новой свадьбе

, 17:49 457

Торжественная церемония венчания пройдет в той же часовне, где 19 мая 2018 года поженились принц Гарри и Меган Маркл.

Фото: Instagram @thewindsorsfamily

Спустя год после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл также в часовне Святого Георгия в Видзорском замке вновь пройдет свадьба одного из членов королевской семьи. Замуж выходит двоюродная внучка Елизаветы II, леди Габриэла Виндзор. Ее избранник — финансист Томас Кингстон.

Сообщается, что свадьба пройдет весной 2019 года, но точная дата пока еще не названа. Свадьба будет более скромной, чем предыдущие королевские венчания. Трансляция по телевидению не запланирована. Будущих молодоженов приедут поздравить родственники и друзья. Праздник пройдет в поместье Фрогмор-Хаус, которое связано у леди Виндзор с детскими воспоминаниями — она регулярно там проводила каникулы, как сообщает издание Express. Кроме того, там похоронены ее бабушка и дедушка, которые как и Габриэла носили титулы герцога и герцогини Кентских.

Леди Габриэлла Виндзор — 51-я в очереди на королевский трон. Герцогине Кентской 37 лет. К слову, принц Гарри шестой, правда, если у его брата Уильяма не родится четвертый ребенок, тогда очередь престолонаследия вновь сдвинется.

Ранее Пятый канал рассказывал, что британцы заподозрили, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри уже беременной.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

18:39
Жилой дом в Магнитогорске, где произошла трагедия, разделят
18:23
В записях Нострадамуса нашли предсказание покушения на Трампа в 2019 году
18:05
«Какая-то сила вытолкнула» — невероятная история спасения семьи из Магнитогорска
17:49
Букингемский дворец готовится к новой свадьбе
17:26
Голландская конькобежка умерла от рака в 37 лет
17:08
МЧС: найдены тела всех погибших в Магнитогорске
17:00
Поколение снежинок и телефонных зомби: своеобразный рекрут армии Великобритании
16:21
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае — видео
16:02
Похороны Криса Кельми пройдут без прощания и без почестей
15:44
Звездный час и «замкнувшийся круг» Криса Кельми
15:26
В Москве скончалась актриса театра «У Никитских ворот»
15:18
Бывший министр финансов Московской области экстрадирован в Россию
14:56
Власти Украины готовят иски о прекращении аренды УПЦ Киево-Печерской лавры
14:40
«Красный барон» празднует 50-летие
14:08
Ставший причиной страшного цунами вулкан Анак-Кракатау вновь проснулся
13:32
«Грим удался!» — Дочка Безрукова не узнала своего дедушку в образе Деда Мороза
13:01
В сети состоялась премьера комедии о блокадном Ленинграде «Праздник»
12:46
За 7,5 месяца по Крымскому мосту проехало больше машин чем на пароме за два года
12:28
Экс-участница «Дома-2» рассказала о мучениях перед родами
12:10
Boeing-767 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама